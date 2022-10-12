МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Работы по ликвидации утечки на нефтепроводе "Дружба" будут длиться от двух до десяти дней, сообщил министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

"Прогнозы в настоящее время основаны на сроках от двух до трех или даже до десяти дней", — передает его слова агентство dpa.

Чиновник подчеркнул, что сейчас поставкам ничто не угрожает.

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Позже минэкономики Бранденбурга заявило о падении давления во второй магистрали. Согласно данным польских властей, инцидент произошел в результате случайного повреждения, а не умышленной диверсии.