В Германии назвали сроки восстановления нефтепровода "Дружба"
Минэкономики Бранденбурга: устранение утечки на нефтепроводе "Дружба" займет до десяти дней
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Работы по ликвидации утечки на нефтепроводе "Дружба" будут длиться от двух до десяти дней, сообщил министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах.
"Прогнозы в настоящее время основаны на сроках от двух до трех или даже до десяти дней", — передает его слова агентство dpa.
Чиновник подчеркнул, что сейчас поставкам ничто не угрожает.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Позже минэкономики Бранденбурга заявило о падении давления во второй магистрали. Согласно данным польских властей, инцидент произошел в результате случайного повреждения, а не умышленной диверсии.
https://1prime.ru/gas/20221012/838441873.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.