МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Восстановление поврежденных ниток "Северного потока" будет длиться не один год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Миллер усомнился в целесообразности ремонта "Северного потока"

Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история", — сказал он в рамках "Российской энергетической недели".

Миллер подчеркнул, что приступить к работам можно будет лишь после того, как будут урегулированы санкционные, экономические и юридические вопросы. В связи с этим Европейский Союз должен ответить, заинтересован ли он в восстановлении газопроводов и их дальнейшей эксплуатации, добавил он.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.