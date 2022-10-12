Миллер заявил, что восстановление "Северных потоков" займет не один год
Миллер заявил, что восстановление "Северных потоков" займет не один год из-за санкционных вопросов
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Восстановление поврежденных ниток "Северного потока" будет длиться не один год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история", — сказал он в рамках "Российской энергетической недели".
Миллер подчеркнул, что приступить к работам можно будет лишь после того, как будут урегулированы санкционные, экономические и юридические вопросы. В связи с этим Европейский Союз должен ответить, заинтересован ли он в восстановлении газопроводов и их дальнейшей эксплуатации, добавил он.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.
Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221012/838442345.html
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