ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала перевод плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, отметив, что это не повлияет на надежность газоснабжения страны, поскольку кроме госрезерва газа у республики есть необходимые каналы его поставки из соседних стран. Эстония откажется от российского газа с 2023 года

В понедельник министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут после встречи со своим финским коллегой Микой Линтиля, сообщила, что терминал СПГ, через который будет снабжаться газом и Эстония, этой зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии.

Эстония и Финляндия ранее договорились, что регазификационное судно для приема сжиженного природного газа ближайшей зимой будет размещено в стране, которая первой завершит строительство необходимой для этого инфраструктуры. Эстония практически завершила строительство, но терминал все же будет направлен в Финляндию, которая обещает завершить строительство в середине декабря. Это решение вызвало недоумение у игроков газового рынка Эстонии, а парламентская оппозиция пригрозила вынести Сиккут вотум недоверия.

По словам Каллас, это логичное развитие событий, поскольку годовое потребление газа в Эстонии составляет 3,5 тераватт-часа, а в Финляндии — 14 тераватт-часов. Кроме того, Финляндия, в отличие от Эстонии, после утраты российского газа имеет только одно внешнее газовое соединение, и такая ситуация была бы явной угрозой энергетической безопасности северного соседа.

"Это судно не следует чрезмерно фетишизировать. Важно, есть ли надежность газоснабжения, доступность газа для эстонских предприятий и населения. Наши риски можно смягчить тем, что мы на самом деле получаем газ из этой трубы (эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector — ред.). И на этот счет у нас есть соглашение, соглашение о солидарности с Латвией и Финляндией, и эти вещи должны работать. Главное, чтобы этот газ был", — сказала в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.

Каллас добавила, что Эстония не сделала ставку только на СПГ-терминал, и закупила государственный резерв природного газа. Кроме того, у страны есть разные каналы поставок. Она отметила, что в газохранилище в Латвии есть 12,6 тераватт-часов газа, у Эстонии также есть доступ к СПГ-терминалу в Клайпеде мощностью 38 тераватт-часов. На данный момент госрезерв природного газа Эстонии на зимний период составляет 0,65 тераватт-часа.