Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Глава минпромторга Чехии призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", — сообщил он.
По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".
https://1prime.ru/gas/20221012/838444836.html
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