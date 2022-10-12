БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге. В Чехии заявили о желании стран ЕС разделить цены на газ и электроэнергию

Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

"Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", — сообщил он.

По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".