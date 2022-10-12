МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе. "Газпром" рассмотрит создание площадки торговли газом в Турции

Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".

"Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".

Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.

Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.