МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере, сообщается на официальном Telegram-канале "Газпрома". Власти Венгрии заявили, что ЕС не отказывается от российского газа

"Алексей Миллер и Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что газ "Газпрома" надежно поставляется в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы.

Глава МИД Венгрии в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провёл переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объёмов российского газа на венгерский рынок. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет ежедневно поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа через "Турецкий поток" и Сербию.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.