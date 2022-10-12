БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) работает над созданием нового бенчмарка по цене газа для Евросоюза, поскольку большинство газовых контрактов в регионе сейчас связаны с бенчмарком TTF, который не отражает реалий энергорынка ЕС, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Еврокомиссия сообщила о замене российского газа альтернативными поставками

Она напомнила, что Еврокомиссия хочет вести с международными партнёрами переговоры о ценах на "голубое топливо".

"Параллельное направление работы — это нацелиться на все контракты, которые есть у наших компаний. Большинство из них связаны с бенчмарком TTF… Наш параллельный путь работы — создать альтернативный, более устойчивый к волатильности бенчмарк Евросоюза", — сказала Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

"Газовый бенчмарк TTF является важнейшей сферой работы. Он больше не отражает реальности энергетического рынка ЕС, но рукотворно вздувает цены. Нам нужно разработать альтернативный бенчмарк. Еврокомиссия готовит законодательные предложения на этот счёт" — сказала Симсон.

Они, как ожидается, будут представлены 18 октября в рамках нового пакета энергетических мер Еврокомиссии. Как сообщалось ранее, эти предложения могут быть рассмотрены министрами энергетики стран ЕС 25 октября, для принятия решений могут быть созваны дополнительные министерские встречи.

Еврокомиссар Симсон ожидает, что новый бенчмарк сможет заработать в ЕС к следующему сезону заполнения газовых хранилищ.