МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча природного газа в США в сентябре выросла до рекордного уровня в 98,8 миллиарда кубических футов в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. ОПЕК снизил прогноз по добыче нефти в США

"По нашим оценкам, добыча природного газа в США в сентябре достигла рекордно высокого уровня в 98,8 миллиарда кубических футов с сутки. Рекордная добыча способствовала увеличению запасов природного газа в сентябре до 428 миллиардов кубических футов, что на 20% выше среднего показателя в последние пять лет (2017–2021 годах)", — говорится в докладе.

Однако запасы природного газа, несмотря на их рост выше среднего, на конец месяца составили 3,135 триллиона кубических футов, что на 8%, или 280 миллиардов кубических футов, ниже среднего пятилетнего уровня, также отмечается в докладе.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в сентябре составил в среднем 10,1 миллиарда кубических футов в сутки, добавляют в министерстве. Уточняется, что американские терминалы по сжижению, кроме Freeport, работали почти на полную мощность.