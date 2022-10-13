МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа на проекте "Ямал СПГ" в 2022 году, как ожидается, вырастет до 21 миллиона тонн, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках Российской энергетической недели. "Новатэк" сократил продажи СПГ за рубежом на 13 процентов

"Порядка 21 миллиона", — ответил он на вопрос о прогнозируемых в 2022 году объемах производства на "Ямале СПГ". В 2021 году объем производства на "Ямале СПГ" составил 19,6 миллиона тонн.

Что касается "Арктик СПГ 2", строящегося на Гыдане проекта "Новатэка", работа над ним продолжается, его реализация планируется в озвученные на момент принятия инвестрешения сроки. При этом санкционные проблемы по нему практически решены, отметил Михельсон.

"Новатэк" рассчитывает, что следующим за "Арктик СПГ 2" проектом будем "Обский СПГ". "Мы ведем проработку ("Обского СПГ" — ред.). До конца года, я думаю, будут сделаны такие очень важные решения технологические с точки зрения оборудования, которые нам позволят в первом полугодии 2023 года принять инвестрешение", — пояснил глава компании. "Новатэк" нарастил добычу газа в третьем квартале

Далее планируется реализация проекта "Арктик СПГ 1". "Новатэк" сейчас активно инвестирует в геологоразведку, чтобы подготовить ресурсную базу, в том числе и для этого проекта. При этом в нераспределенном ресурсном фонде РФ на Ямале и Гыдане сейчас для компании "ничего интересного нет".

"В этом и прошлом году где-то 40-41 миллиард рублей направляем на инвестиции в ГРР. И в основном мы сосредоточены на Гыданском месторождении, на ачимовских залежах, южная часть запасов в районе Геофизического у нас есть, и вот восточную часть проводим ГРР — на том, что будет ресурсной базой для "Арктик СПГ 1", — заключил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.