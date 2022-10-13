ЕС предстоит понять ущерб от аварий на "Северных потоках", заявил Песков
Песков: европейцам предстоит понять, какой ущерб энергобезопасности нанесли ЧП на "Северных потоках"
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейцам еще предстоит осознать, какой ущерб энергетической безопасности нанесли диверсии на газопроводах "Северного потока", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По его словам, выход из строя практически всех ниток магистрали стало серьезным ударом по потенциалу региональной энергобезопасности.
"Европейцам еще это предстоит понять", — подчеркнул Песков.
Он отметил, что возможность компенсации выпавших объемов российского газа за счет других поставщиков во многом зависит от цен. "Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам… И позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", — подчеркнул представитель Кремля.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221013/838449664.html
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