МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейцам еще предстоит осознать, какой ущерб энергетической безопасности нанесли диверсии на газопроводах "Северного потока", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Миллер заявил, что восстановление "Северных потоков" займет не один год

По его словам, выход из строя практически всех ниток магистрали стало серьезным ударом по потенциалу региональной энергобезопасности.

"Европейцам еще это предстоит понять", — подчеркнул Песков.

Он отметил, что возможность компенсации выпавших объемов российского газа за счет других поставщиков во многом зависит от цен. "Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам… И позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", — подчеркнул представитель Кремля.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.