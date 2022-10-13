МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 91,56%, что соответствует 99 миллиардам кубометров, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). ЕС предстоит понять ущерб от аварий на "Северных потоках", заявил Песков

В странах с крупнейшими по объемам газохранилищами их заполненность превышает 90%: в Германии составляет 94,97% (22,6 миллиарда кубометров), Италии — 93,27% (17,5 миллиарда), Франции — 98,27% (12,7 миллиарда), Нидерландах — 93,27% (12,6 миллиарда).

Общая емкость ПХГ Евросоюза составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Аналитики отмечали, что в осенне-зимний период регион, как правило, потребляет порядка 250 миллиардов кубометров, то есть текущие запасы позволяют покрыть около 40% спроса. Однако в материалах Еврокомиссии сообщалось, что ПХГ обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.