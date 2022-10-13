Михельсон назвал идею ограничить цены на газ глупостью
Михельсон назвал предложение Евросоюза ограничить цены на импортируемый газ глупостью
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Разговоры об ограничении цен на импортируемый газ, которые ведутся в Европейском Союзе, являются глупостью, у которой должен быть предел, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Российской энергетической недели.
По его словам, остается непонятным, в отношении каких ресурсов будет действовать это ограничений и распространится ли оно на американский СПГ.
"Думаю, что не будет таких решений. Мое, может, субъективное мнение. Но я считаю, что есть предел глупости", — сказал Михельсон.
Он подчеркнул, что такие идеи лишь усугубляют неопределенность на мировом газовом рынке и осложняют ведение переговоров.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с предложением рассмотреть меры по снижению цен на закупаемый газ, в том числе ограничение стоимости импортируемого топлива.
https://1prime.ru/gas/20221013/838449853.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.