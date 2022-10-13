МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Разговоры об ограничении цен на импортируемый газ, которые ведутся в Европейском Союзе, являются глупостью, у которой должен быть предел, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Российской энергетической недели. Михельсон заявил о прогрессе в расчетах за поставки газа в Европу

По его словам, остается непонятным, в отношении каких ресурсов будет действовать это ограничений и распространится ли оно на американский СПГ.

"Думаю, что не будет таких решений. Мое, может, субъективное мнение. Но я считаю, что есть предел глупости", — сказал Михельсон.

Он подчеркнул, что такие идеи лишь усугубляют неопределенность на мировом газовом рынке и осложняют ведение переговоров.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с предложением рассмотреть меры по снижению цен на закупаемый газ, в том числе ограничение стоимости импортируемого топлива.