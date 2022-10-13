МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Франция начала поставки газа в Германию, сообщается на сайте французского оператора GRTgaz. Европа закачала в свои хранилища почти сто миллиардов кубометров газа

"Начиная с этого дня GRTgaz делает возможной транспортировку газа в Германию в точке соединения в коммуне Обергайбах (департамент Мозель). В беспрецедентном энергетическом контексте… ", — говорится в публикации.

Первые объемы экспорта составили 31 гигаватт-час в сутки.

Как отмечается в сообщении, прямые поставки стали выражением солидарности Парижа с Берлином.