Французский оператор GRTgaz сообщил о начале поставок газа в Германию
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Франция начала поставки газа в Германию, сообщается на сайте французского оператора GRTgaz.
"Начиная с этого дня GRTgaz делает возможной транспортировку газа в Германию в точке соединения в коммуне Обергайбах (департамент Мозель). В беспрецедентном энергетическом контексте… ", — говорится в публикации.
Первые объемы экспорта составили 31 гигаватт-час в сутки.
Как отмечается в сообщении, прямые поставки стали выражением солидарности Парижа с Берлином.
https://1prime.ru/gas/20221013/838450555.html
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