МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Полиция Норвегии сообщила, что на газовом заводе Ormen Lange возникла "непонятная ситуация". Франция начала поставки газа в Германию

"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра", — говорится в сообщении телерадиокомпании NRK.

Предприятие начало эвакуацию сотрудников, вызвало подкрепление полиции, а муниципалитет сформировал аварийный штаб.

Позже стало известно, что завод получил сообщения об угрозе взрыва, которые оказались ложными.

Согласно данным, Ormen Lange является одним из крупнейших газовых месторождений в Норвегии. Предприятие занимается поставками топлива в Британию и обеспечивает 20 процентов потребностей этой страны в газе.