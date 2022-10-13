Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе
Норвежская полиция сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Полиция Норвегии сообщила, что на газовом заводе Ormen Lange возникла "непонятная ситуация".
"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра", — говорится в сообщении телерадиокомпании NRK.
Предприятие начало эвакуацию сотрудников, вызвало подкрепление полиции, а муниципалитет сформировал аварийный штаб.
Позже стало известно, что завод получил сообщения об угрозе взрыва, которые оказались ложными.
Согласно данным, Ormen Lange является одним из крупнейших газовых месторождений в Норвегии. Предприятие занимается поставками топлива в Британию и обеспечивает 20 процентов потребностей этой страны в газе.
https://1prime.ru/gas/20221013/838451579.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.