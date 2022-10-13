МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России выразило демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования происшествий на газопроводной системе "Северного потока". Миллер усомнился в целесообразности ремонта "Северного потока"

"Им (послам — ред.) высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина… относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий", — говорится сообщении на сайте ведомства.

Если России откажут в доступе к следствию, это будет означать, что страны покрывают исполнителей терактов, подчеркивается в публикации.

МИД отметил, что в последнее время начали появляться данные об участии в расследовании других стран, в том числе США, но Москва не признает их "псевдорезультаты", если к процессу не допустят российских специалистов. Путин высказался о ремонте поврежденных ниток "Северного потока"

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах.