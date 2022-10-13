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2022-10-13T12:34:37+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221013/838452486.html

"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ СЕГОДНЯ ПОДПИШЕТ ПОПРАВКИ К КОНТРАКТУ С ВЕНГРИЕЙ, ДЛЯ СТРАНЫ ЭТО ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ ПРАЙМ, 13.10.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60