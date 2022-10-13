"Газпром" в четверг подпишет поправки к контракту на поставки топлива в Венгрию
ГАЗПРОМ СЕГОДНЯ ПОДПИШЕТ ПОПРАВКИ К КОНТРАКТУ С ВЕНГРИЕЙ, ДЛЯ СТРАНЫ ЭТО ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ
https://1prime.ru/gas/20221013/838452486.html
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ГАЗПРОМ СЕГОДНЯ ПОДПИШЕТ ПОПРАВКИ К КОНТРАКТУ С ВЕНГРИЕЙ, ДЛЯ СТРАНЫ ЭТО ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ
https://1prime.ru/gas/20221013/838452486.html
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