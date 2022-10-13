МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия начнет строительство монгольского участка "Силы Сибири – 2"

"В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа", — сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе, говоря о плане поставок по "Силе Сибири".

Вице-премьер также уточнил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.