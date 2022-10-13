Новак ждет стабильного роста поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Новак ожидает, что поставки газа в Китай по "Силе Сибири" достигнут 38 миллиардов кубов к 2027 году
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа", — сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе, говоря о плане поставок по "Силе Сибири".
Вице-премьер также уточнил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20221013/838452625.html
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