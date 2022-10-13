Глава МИД Венгрии призвал защищать "Турецкий поток"
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал обеспечить безопасную работу "Турецкого потока"
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрии важно, чтобы "Турецкий поток" продолжал работать, поэтому необходимо исключить любые угрозы диверсий на этом газопроводе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, атаки на "Северный поток", который относится к стратегически важной инфраструктуре, шокировали Будапешт, поскольку поставки российских энергоресурсов очень важны для Венгрии.
"Мы хотели бы избежать любых подобных инцидентов с "Турецким потоком". В случае диверсии в отношении этого трубопровода, безопасность поставок энергоносителей в нашу страну будет сведена на нет", — подчеркнул Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221013/838452874.html
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