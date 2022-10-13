МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрии важно, чтобы "Турецкий поток" продолжал работать, поэтому необходимо исключить любые угрозы диверсий на этом газопроводе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия выразила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике

По его словам, атаки на "Северный поток", который относится к стратегически важной инфраструктуре, шокировали Будапешт, поскольку поставки российских энергоресурсов очень важны для Венгрии.

"Мы хотели бы избежать любых подобных инцидентов с "Турецким потоком". В случае диверсии в отношении этого трубопровода, безопасность поставок энергоносителей в нашу страну будет сведена на нет", — подчеркнул Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.