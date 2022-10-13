МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что не ожидает возврата цен на газ к нормальным уровням раньше 2026 года. Михельсон назвал идею ограничить цены на газ глупостью

"Я не вижу, если ничего не изменится, что происходит сегодня, что цены будут приходить к нормальным уровням раньше 2026 года", — сказал Михельсон, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии форума "Российская энергетическая неделя".

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. "Новатэк" оценил дефицит на рынке СПГ в ближайшие годы

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.