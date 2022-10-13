МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" оценивает дефицит на рынке СПГ в ближайшие годы в 60-70 миллионов тонн, ближайшие к запуску проекты его не закроют, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон на пленарной сессии Российской энергетической недели. Михельсон рассказал, как "Новатэк" избавился от рисков нефтяного эмбарго

"Мы сейчас видим падение потребления в Европе, поставок "Газпрома" на 43% и рост потребления СПГ в Европе на 67%. Я не знаю, какая ситуация будет в следующем году, но если предположить, что выпадет уже не 50, а 100 миллиардов кубов, мы оцениваем в блажащие годы дефицит по СПГ в 60-70 миллионов тонн", — сказал Михельсон.

"Видим проекты в реализации, которые будут реализованы в 2023, 2024, 2025 годах — это даже близко не закрывает этот дефицит", — добавил он.

По его оценке, объем потребления газа в мире составляет порядка 4 триллионов кубометров в год, из которых 1,2 триллиона кубометров приходится на экспортно-импортные поставки, в том числе 500 миллиардов кубометров — на поставки СПГ. "Новатэк" ожидает роста производства на "Ямал СПГ" в этом году

По словам Михельсона, причины сложившейся на рынке ситуации надо искать в непродуманных решениях, которые были приняты еще несколько лет назад. Глава "Новатэка" напомнил, что еще до пандемии Евросоюз начал реализовывать зеленую повестку, прекратив финансировать новые проекты в СПГ, но совершенно не просчитав последствия этого для экономики.

Затем, в период пандемии, резко упало как потребление, так и производство газа, а новых проектов за этот период не появилось вовсе. "Когда из пандемии экономика начала выходить, 2 тысячи долларов за тысячу кубов (цену СПГ — ред) мы имели уже в ноябре пошлого года", — напомнил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.