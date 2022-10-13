МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создать газовый хаб в Турции. Путин сообщил, что "Турецкий поток" продолжает успешно функционировать

"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба", — сообщил российский лидер.

Он подчеркнул, что хаб будет создан для продажи топлива в другие страны, в первую очередь в европейские. При этом площадка может также служить для определения цен.

"Мы могли бы спокойно регулировать (цены — ред.) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски", — отметил глава РФ, назвав нынешние цены заоблачными.

По словам Путина, Турция оказалась самым надежным партнером для транзита сырья в Европу, сейчас поставки российских энергоносителей идут в полном объеме.

Идея создания в Турции газового хаба была озвучена в среду на форуме "Российская энергетическая неделя" по итогам консультаций с министром энергетики республики и главой Botas.