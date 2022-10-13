Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции для поставок газа в Европу
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создать газовый хаб в Турции.
"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба", — сообщил российский лидер.
Он подчеркнул, что хаб будет создан для продажи топлива в другие страны, в первую очередь в европейские. При этом площадка может также служить для определения цен.
"Мы могли бы спокойно регулировать (цены — ред.) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски", — отметил глава РФ, назвав нынешние цены заоблачными.
По словам Путина, Турция оказалась самым надежным партнером для транзита сырья в Европу, сейчас поставки российских энергоносителей идут в полном объеме.
Идея создания в Турции газового хаба была озвучена в среду на форуме "Российская энергетическая неделя" по итогам консультаций с министром энергетики республики и главой Botas.
https://1prime.ru/gas/20221013/838453404.html
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