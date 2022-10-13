МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" продолжает успешно функционировать, несмотря на попытку атаки на него, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД Венгрии призвал защищать "Турецкий поток"

"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать… Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает", — отметил российский лидер.

О попытке диверсии на этой магистрали президент рассказал в ходе оперативного совещания с членами Совбеза, которое состоялось в понедельник.

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