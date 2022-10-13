Путин сообщил, что "Турецкий поток" продолжает успешно функционировать
Путин заявил, что "Турецкий поток" продолжает успешно работать, несмотря на попытки взорвать его
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" продолжает успешно функционировать, несмотря на попытку атаки на него, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать… Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает", — отметил российский лидер.
О попытке диверсии на этой магистрали президент рассказал в ходе оперативного совещания с членами Совбеза, которое состоялось в понедельник.