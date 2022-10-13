МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Переход на расчеты за газ в рублях в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут стать важным прецедентом с точки зрения продолжения перехода оплаты за энергоресурсы на альтернативные доллару валюты, сказал РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. СМИ: Россия и Турция могут полностью перейти на нацвалюты в торговле

Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан может присоединиться к оплате в нацвалютах, заявил агентству ранее в четверг министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

"Важен прецедент – сам факт продолжения перехода оплаты за энергоресурсы на валюты, альтернативные доллару, в отношениях со многими странами", — уверен Куликов.

"Этот процесс, при условии, что он продолжится, в конечном итоге может изменить пути оборота рублей, изменить объем рублевой денежной массы", — продолжил он.

При этом влияния на курс рубля может и не быть, это, скорее, зависит от сопутствующих процессов, в частности, от того, насколько сильными окажутся барьеры для трансграничных капитальных потоков в странах, с которыми Россия торгует в рублях, заключил аналитик.