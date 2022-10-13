Глава МИД Венгрии заявил о незаменимости российского газа
Глава венгерского МИД Сийярто заявил, что российский газ физически незаменим для Венгрии
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газ из России для Венгрии сейчас физически незаменим из-за маршрута поставок, страны продолжают кооперацию, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Наша география и наша инфраструктура определяют наши возможности. И для нас в настоящее время российский газ незаменим просто физически из-за маршрутов поставки, поэтому мы продолжаем сотрудничество, эта кооперация выгодна для нас по газу и нефти с Россией", — сказал министр журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20221013/838454108.html
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