МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газ из России для Венгрии сейчас физически незаменим из-за маршрута поставок, страны продолжают кооперацию, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Венгрия выразила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике

"Наша география и наша инфраструктура определяют наши возможности. И для нас в настоящее время российский газ незаменим просто физически из-за маршрутов поставки, поэтому мы продолжаем сотрудничество, эта кооперация выгодна для нас по газу и нефти с Россией", — сказал министр журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.