В ЕС сообщили о планах создать платформу для совместных закупок газа
ЕС может создать платформу для совместных закупок природного газа следующей весной
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Евросоюз пока не совершал совместных закупок "голубого топлива", хотя специальная платформа для возможности проведения таких операций была создана весной, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.
Он напомнил, что ЕС создал энергетическую платформу. В материалах Еврокомиссии уточняется, что она была сформирована в апреле, планировалось, что она будет играть ключевую роль в объединении спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным покупок в ЕС газа и водорода. Платформа представляет собой добровольный координационный механизм.
"У нас не было каких-либо совместных закупок пока", — отметил Макфи.
Еврокомиссия, как ожидается, представит предложения о возможности запуска совместных закупок газа для Евросоюза 18 октября, затем оно должны быть рассмотрено странами ЕС.
https://1prime.ru/gas/20221013/838454279.html
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