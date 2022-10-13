БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Евросоюз пока не совершал совместных закупок "голубого топлива", хотя специальная платформа для возможности проведения таких операций была создана весной, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

Он напомнил, что ЕС создал энергетическую платформу. В материалах Еврокомиссии уточняется, что она была сформирована в апреле, планировалось, что она будет играть ключевую роль в объединении спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным покупок в ЕС газа и водорода. Платформа представляет собой добровольный координационный механизм.

"У нас не было каких-либо совместных закупок пока", — отметил Макфи.

Еврокомиссия, как ожидается, представит предложения о возможности запуска совместных закупок газа для Евросоюза 18 октября, затем оно должны быть рассмотрено странами ЕС.