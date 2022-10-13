МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" на сегодняшний день до сих пор нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. Россия может провести самостоятельное расследование по "Северным потокам"

"Пока нет разрешений и, более того, нет ответа на запросы Nord Stream", — сказал Новак, отвечая на вопрос об ответе на требование РФ допустить ее специалистов к расследованию по "Северным потокам".

"Поэтому на сегодняшний день считаем, что нет решения о допуске российских специалистов к расследованию соответствующих диверсий", — добавил он.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Новак во вторник сообщил, что Россия направила ходатайства правительствам Германии, Дании и Швеции о допуске к участью в расследовании по "Северным потокам".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.