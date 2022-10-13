В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
Песков сообщил о задержании на территории России диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Нескольких человек задержали при попытке устроить диверсию на российском участке газопровода "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы — хотели взорвать на нашей территории на суше", — уточнил он.
Владимир Путин заявил в понедельник на совещании с членами Совбеза о попытке Киева устроить взрыв на этой магистрали. В четверг глава государства сообщил в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что газопровод продолжает успешно работать.