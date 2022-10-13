Politico: власти ФРГ в 2021 году обнародовали доклад по оценке безопасности "Северного потока — 2"
БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство ФРГ обнародовало аудиторский доклад от 26 октября 2021 года, в котором дается оценка безопасности трубопровода "Северный поток 2" для газоснабжения Германии и Евросоюза, согласно выводам, проект не ставил под угрозу европейское газоснабжение, сообщило издание Politico, ссылаясь на опубликованный документ.
По данным издания, правительство предоставило доступ к аудиторской оценке лишь после того, как журналисты немецкого журнала Spiegel запросили доступ к документу и пригрозили правительству судом, если оно не опубликует файл.
"По результатам оценки делается вывод, что предоставление сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского Союза", — говорится в докладе правительства.
В докладе также отвергаются опасения восточноевропейских партнеров, таких как Польша и Украина, предупреждавших, что трубопровод "Северный поток 2", предназначенный для транспортировки газа напрямую из России в северную Германию, увеличит риски для энергоснабжения Европы. Авторы оценки также отмечают, что "как для немецкого, так и для соседних рынков риск серьезного ухудшения безопасности поставок из-за сбоя отдельных инфраструктур импортных поставок весьма ограничен".
Издание указывает на то, что документ датирован 26 октября 2021 года, то есть в последние дни работы правительства экс-канцлера Ангелы Меркель, при котором нынешний лидер Германии Олаф Шольц был в роли вице-канцлера. Ранее Шольц в ходе своих выступлений заявлял, что он "всегда был уверен", что российское руководство будет использовать поставки своих энергоносителей "в качестве оружия".
Как отмечает Politico, публикация доклада вызовет вопросы о том, насколько тесно Шольц был вовлечен в утверждение оценки "Северного потока 2", будучи вице-канцлером.
Германия отозвала свою оценку безопасности проекта и остановила сертификацию "Северного потока 2" в феврале текущего года.
https://1prime.ru/gas/20221013/838456667.html