БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство ФРГ обнародовало аудиторский доклад от 26 октября 2021 года, в котором дается оценка безопасности трубопровода "Северный поток 2" для газоснабжения Германии и Евросоюза, согласно выводам, проект не ставил под угрозу европейское газоснабжение, сообщило издание Politico, ссылаясь на опубликованный документ. "Газпром" уже обнаруживал на "Северном потоке" уничтожитель мин НАТО

По данным издания, правительство предоставило доступ к аудиторской оценке лишь после того, как журналисты немецкого журнала Spiegel запросили доступ к документу и пригрозили правительству судом, если оно не опубликует файл.

"По результатам оценки делается вывод, что предоставление сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского Союза", — говорится в докладе правительства.

В докладе также отвергаются опасения восточноевропейских партнеров, таких как Польша и Украина, предупреждавших, что трубопровод "Северный поток 2", предназначенный для транспортировки газа напрямую из России в северную Германию, увеличит риски для энергоснабжения Европы. Авторы оценки также отмечают, что "как для немецкого, так и для соседних рынков риск серьезного ухудшения безопасности поставок из-за сбоя отдельных инфраструктур импортных поставок весьма ограничен".

Издание указывает на то, что документ датирован 26 октября 2021 года, то есть в последние дни работы правительства экс-канцлера Ангелы Меркель, при котором нынешний лидер Германии Олаф Шольц был в роли вице-канцлера. Ранее Шольц в ходе своих выступлений заявлял, что он "всегда был уверен", что российское руководство будет использовать поставки своих энергоносителей "в качестве оружия".

Как отмечает Politico, публикация доклада вызовет вопросы о том, насколько тесно Шольц был вовлечен в утверждение оценки "Северного потока 2", будучи вице-канцлером.

Германия отозвала свою оценку безопасности проекта и остановила сертификацию "Северного потока 2" в феврале текущего года.