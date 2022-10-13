МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", речь идет о разных мощностях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков высказался об авариях на трубопроводах

"Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что… разные мощности", — сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что "Турецкий поток" заменит "Северный поток 1" и "Северный поток 2", которые требуют ремонта.

Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. В четверг Путин обсудил эту идею с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.

Детали создания газового хаба в Турции также нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет — предмет дальнейших разговоров, заявил Песков.

Днем ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Сегодня Путин обсудил эту идею с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.

"Это предстоит проработать…Еще нужно проработать с возможными покупателями в южной Европе этого газа. Еще предстоит работа, но по крайней мере проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься", — сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, понимает ли РФ уже, кто будет покупать газ, Песков сказал, что это "предмет дальнейших разговоров".