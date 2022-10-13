МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Politico: власти ФРГ обнародовали доклад по оценке "Северного потока — 2"

"Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира", — приводит агентство слова Меркель.

Экс-канцлер добавила, что не жалеет о своем решении закупать газ у РФ, подчеркнув, что "даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии".

Меркель отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать каналы поставок энергии на фоне отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики. По ее словам, очевидно, что в этот переходный период Германии необходим газ.