Меркель заявила, что не жалеет о масштабных закупках российского газа
Меркель заявила, что не жалеет о своем решении на посту канцлера закупать у России много газа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира", — приводит агентство слова Меркель.
Экс-канцлер добавила, что не жалеет о своем решении закупать газ у РФ, подчеркнув, что "даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии".
Меркель отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать каналы поставок энергии на фоне отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики. По ее словам, очевидно, что в этот переходный период Германии необходим газ.
https://1prime.ru/gas/20221013/838459087.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.