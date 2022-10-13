БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на минэкономики. Регулятор ФРГ: инцидент с "Северным потоком" не влияет на поставки газа

"Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации", — заявили в министерстве по запросу Handelsblatt.

Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.

Прежде всего отмена запрета может коснуться геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, отмечают в газете. В случае успеха инициативы, которая продвигается федеральной землей Нижняя Саксония, шельф будет эксплуатироваться совместно с Голландией, с которой ФРГ делит газовое месторождение N05-A.

Ожидаемый объем добычи месторождения и прилегающих залежей составляет от 4,5 до 13 миллиардов кубометров, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с прошлогодним объемом транспортировки газа по "Северному потоку".