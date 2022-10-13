МИД России прокомментировал заявление Дании по "Северным потокам"
МИД России заявил, что снаряды времен ВОВ на дне Балтики не мешали строительству "Северных потоков"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бёдскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода.
Раннее Бёдсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
"Министру обороны Дании задам пару вопросов: 1. Снаряды времён Второй мировой войны не мешали прокладке газопровода? 2. Как он объяснит появление в 2015 году под трубой "Северного потока — 1" натовского снаряда времён нынешних?", — написала Захарова в своем канале в Telegram.
Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".
https://1prime.ru/gas/20221013/838459352.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.