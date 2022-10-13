МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бёдскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода. Новак: Россию все еще не допустили к расследованию по "Северным потокам"

Раннее Бёдсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

"Министру обороны Дании задам пару вопросов: 1. Снаряды времён Второй мировой войны не мешали прокладке газопровода? 2. Как он объяснит появление в 2015 году под трубой "Северного потока — 1" натовского снаряда времён нынешних?", — написала Захарова в своем канале в Telegram.

Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".