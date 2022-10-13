МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. На Сахалине подали иск к оператору "Сахалин — 1" Exxon Neftegas Limited

"Создать общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"… Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск", — говорится в постановлении.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в минувшую пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).