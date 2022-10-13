МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Возможные новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Миллер сообщил о начале диалога с Турцией по газовому предложению России

"Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объёмом. Но, в любом случае, это новые газотранспортные мощности через Чёрное море, в коридоре "Турецкого потока", с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского Союза… Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", — сказал Миллер в эфире Первого канала.