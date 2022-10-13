Министры энергетики некоторых стран ЕС написали письмо с предложениями по потолку цен на газ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики Италии, Польши, Греции, Нидерландов, Бельгии и других стран ЕС выступили с предложениями для Еврокомиссии по потолку цен на газ, говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Авторы письма отметили, что определили набор "беспроигрышных мер" для решения проблемы высоких цен на газ. Эти меры включают: использование рыночной мощи Европы через платформу совместных закупок; координацию и оптимизацию траекторий заполнения хранилищ газа; координацию и усиление энергетической дипломатии по импорту газа со всеми надежными партнерами; разработку нового критерия СПГ для снижения влияния индекса TTF на газовые контракты; необходимость активизации усилий по снижению энергопотребления; поощрение и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии, в частности, путем, немедленного устранения нормативных барьеров.
Кроме того, авторы заявили, что ищут решение, которое позволяет взаимосвязанной зоне TTF полагаться на хорошо функционирующий рынок для соответствия спроса и предложения без нормирования, а также для устранения побочного эффекта для зоны без TTF, поскольку долгосрочные контракты часто привязаны к TTF.
"В результате мы хотели бы, чтобы Комиссия изучила следующие варианты и предложила возможные решения. Первый вариант заключается в изменении ссылок на индекс TTF в соответствующих контрактах с помощью правовой и/или нормативной меры ЕС. Мнения разошлись относительно юридической осуществимости такого варианта и потенциальных побочных эффектов раздвоенных рынков. Второй вариант заключается в применении ценового потолка/коридора к оптовому рынку и создании отдельного механизма для согласования спроса и предложения в случае превышения ценового потолка. Мнения разошлись относительно этого варианта и того, возможна ли такая мера и экономически эффективна, не приведет ли она к нормированию, арбитражу или субсидиям", — говорится в письме.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
https://1prime.ru/gas/20221013/838460743.html