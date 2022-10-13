МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики Италии, Польши, Греции, Нидерландов, Бельгии и других стран ЕС выступили с предложениями для Еврокомиссии по потолку цен на газ, говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

Авторы письма отметили, что определили набор "беспроигрышных мер" для решения проблемы высоких цен на газ. Эти меры включают: использование рыночной мощи Европы через платформу совместных закупок; координацию и оптимизацию траекторий заполнения хранилищ газа; координацию и усиление энергетической дипломатии по импорту газа со всеми надежными партнерами; разработку нового критерия СПГ для снижения влияния индекса TTF на газовые контракты; необходимость активизации усилий по снижению энергопотребления; поощрение и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии, в частности, путем, немедленного устранения нормативных барьеров.

Кроме того, авторы заявили, что ищут решение, которое позволяет взаимосвязанной зоне TTF полагаться на хорошо функционирующий рынок для соответствия спроса и предложения без нормирования, а также для устранения побочного эффекта для зоны без TTF, поскольку долгосрочные контракты часто привязаны к TTF.

"В результате мы хотели бы, чтобы Комиссия изучила следующие варианты и предложила возможные решения. Первый вариант заключается в изменении ссылок на индекс TTF в соответствующих контрактах с помощью правовой и/или нормативной меры ЕС. Мнения разошлись относительно юридической осуществимости такого варианта и потенциальных побочных эффектов раздвоенных рынков. Второй вариант заключается в применении ценового потолка/коридора к оптовому рынку и создании отдельного механизма для согласования спроса и предложения в случае превышения ценового потолка. Мнения разошлись относительно этого варианта и того, возможна ли такая мера и экономически эффективна, не приведет ли она к нормированию, арбитражу или субсидиям", — говорится в письме.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.