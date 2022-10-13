МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Миллер усомнился в целесообразности ремонта "Северного потока"

"Это значит, что труба на очень большое расстояние, в настоящее время, в частности, в сторону России… на сотни километров заполнена морской водой", — сказал он в интервью Первому каналу.

Восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, сказал Миллер.

"Эксперты говорят о том, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок", — сообщил он.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" на сегодняшний день до сих пор нет.