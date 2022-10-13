Глава "Газпрома" Миллер сообщил, что труба "Северного потока" заполнена водой на сотни километров
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Труба "Северного потока" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнена морской водой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Это значит, что труба на очень большое расстояние, в настоящее время, в частности, в сторону России… на сотни километров заполнена морской водой", — сказал он в интервью Первому каналу.
Восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, сказал Миллер.
"Эксперты говорят о том, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок", — сообщил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" на сегодняшний день до сих пор нет.
https://1prime.ru/gas/20221013/838460867.html