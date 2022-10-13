Во Франции назвали бессмысленной идею транзита газа через Турцию
Во Франции заявили, что перенаправление газа в "Турецкий поток" бессмысленно
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 13 окт — ПРАЙМ. Перенаправление утраченного объема транзита газа через "Северные потоки" в "Турецкий поток" "не имеет смысла", сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Для нас создание новых инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, не имеет никакого смысла", — сообщило агентство.
Как отметили в Елисейском дворце, в момент, когда Европа стремится снизить зависимость от российского ископаемого топлива, создание "газового хаба" в Турции бессмысленно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков", утраченный после терактов на газопроводах, в регион Черного моря и Турцию.
https://1prime.ru/gas/20221013/838460949.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.