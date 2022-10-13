ПАРИЖ, 13 окт — ПРАЙМ. Перенаправление утраченного объема транзита газа через "Северные потоки" в "Турецкий поток" "не имеет смысла", сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. СМИ: Германия и Франция хотят продвинуть идею совместных закупок газа в ЕС

"Для нас создание новых инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, не имеет никакого смысла", — сообщило агентство.

Как отметили в Елисейском дворце, в момент, когда Европа стремится снизить зависимость от российского ископаемого топлива, создание "газового хаба" в Турции бессмысленно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков", утраченный после терактов на газопроводах, в регион Черного моря и Турцию.