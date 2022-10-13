2022-10-13T22:42:55+03:00
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2022-10-13T22:42:55+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221013/838461085.html
Германия достигла цели по заполнению газохранилищ на 95 процентов
Газ
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Газохранилища ФРГ достигли уровня заполнения выше 95%, следует из данных европейской группы операторов GIE. Согласно данным на портале, уровень к четвергу достиг 95,14%. ФРГ ранее... ПРАЙМ, 13.10.2022
энергетика, новости, газ, фрг, газохранилища, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Газохранилища ФРГ достигли уровня заполнения выше 95%, следует из данных европейской группы операторов GIE.
Согласно данным на портале, уровень к четвергу достиг 95,14%.
ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывали операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.