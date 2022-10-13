БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Газохранилища ФРГ достигли уровня заполнения выше 95%, следует из данных европейской группы операторов GIE. Германия заполнила свои газохранилища на 91 процент

Согласно данным на портале, уровень к четвергу достиг 95,14%.

ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывали операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.