Миллер заявил, что для восстановления "Северного потока" может потребоваться компрессорная станция
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Восстановление "Северного потока" может потребовать строительства новой компрессорной станции (КС) под российские турбины, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Он напомнил, что на компрессорной станции "Портовая" (осуществляла закачку газа в "Северный поток") возникли проблемы с турбинами компании Siemens, так как её единственный завод для капитального ремонта находится в Канаде, которая ввела против российской компании санкции.
"На сегодняшний день нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции "Портовая", и в связи с этим вопрос в отношении восстановления "Северного потока 1", он, как вы понимаете, отягощается ещё и тем, что фактически надо строить тогда новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины", — сказал он в эфире Первого канала.
Предварительные расчёты, по словам Миллера, показывают, что "гораздо быстрее можно построить всё заново". "Никто не сказал о том, что наши европейские партнёры или Германия желают восстановления взорванных ниток. Это первое. Второе, есть регуляторные вопросы, есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть вопросы экономические", — добавил он.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
https://1prime.ru/gas/20221013/838461313.html