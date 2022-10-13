МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Песков заявил, что "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки"

"Если говорить об объемах, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока", объемов новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках", из-за актов международного терроризма", — сказал он в эфире Первого канала.

Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.

Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.