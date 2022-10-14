Россия и Турция начнут переговоры по газовому хабу, сообщил источник
Источник: делегации России и Турции начнут переговоры по созданию газового хаба на следующей неделе
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Переговоры российской и турецкой делегаций по вопросу создания нового газового хаба в Турции стартуют на следующей неделе, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.
"Уже на следующей неделе мы начнем переговоры", — сказал собеседник агентства из дипломатических кругов Анкары.
Место встречи сторон еще предстоит определить.
Итоги переговоров будут представлены в виде доклада лидерам России и Турции, которые лично контролируют процесс, добавляется в сообщении.
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане, в ходе которых глава РФ рассказал своему коллеге об идее создания в Турции газового хаба для продажи топлива в третьи страны и определения цен. Президенты поручили детально и оперативно проработать этот вопрос.
Само предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.
https://1prime.ru/gas/20221014/838463923.html
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