МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Переговоры российской и турецкой делегаций по вопросу создания нового газового хаба в Турции стартуют на следующей неделе, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. В Иране заявили, что Катар может стать экспортным хабом

"Уже на следующей неделе мы начнем переговоры", — сказал собеседник агентства из дипломатических кругов Анкары.

Место встречи сторон еще предстоит определить.

Итоги переговоров будут представлены в виде доклада лидерам России и Турции, которые лично контролируют процесс, добавляется в сообщении.

Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане, в ходе которых глава РФ рассказал своему коллеге об идее создания в Турции газового хаба для продажи топлива в третьи страны и определения цен. Президенты поручили детально и оперативно проработать этот вопрос.

Само предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.