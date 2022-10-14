МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первые два часа торгов в пятницу умеренно снижаются, держась на уровне 1505-1530 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Иран заявил о готовности к своповым поставкам российского газа

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF открыли торги пятницы снижением, у отметки 1520 долларов за тысячу кубометров (-1,5%). Затем котировки опускались примерно до 1505 долларов (-2,4%) и росли до 1530 долларов (-0,8%). По состоянию на 11.00 мск цена составляла 1520 долларов за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, — 1542,7 доллара.

Цены 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.