АНКАРА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспечит безопасность проекта по созданию нового газового хаба. Россия и Турция начнут переговоры по газовому хабу, сообщил источник

"Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", — рассказал он журналистам.

Политик отметил, что он и президент России Владимир Путин уже поручили делегациям в кратчайшие сроки начать работу по реализации инициативы. Со стороны Турции работой займется министерство энергетики и природных ресурсов. Компетентные ведомства найдут наиболее подходящее место для строительства распределительного центра, уточнил Эрдоган и предположил, что таким местом мог бы стать регион Фракия в европейской части Турции.

По его словам, глава "Газпрома" Алексей Миллер также получил указание по реализации проекта.

"Теперь наши друзья начнут работать, встречаясь друг с другом", — добавил Эрдоган.

Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане, в ходе которых глава РФ рассказал своему коллеге об идее создания в Турции газового хаба для продажи топлива в третьи страны и определения цен. Президенты поручили детально и оперативно проработать этот вопрос.

Само предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.