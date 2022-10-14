МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газ в рамках своповых поставок из России в Иран может пойти в Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак, Пакистан и другие страны, потенциальный объем поставок только через север Ирана — около 50 миллионов кубометров газа в день, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран заявил о готовности к своповым поставкам российского газа

"Переговоры состоялись, стороны обменялись соглашениями, остались только некоторые проблемы, связанные с реализацией, которые скоро будут решены, и, надеюсь, мы сможем получать газ из России через северную часть нашей страны. Затем этот газ может отправляться своповыми поставками в другие страны региона, например, Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак, а также может поступать на юг Ирана для экспорта в страны Персидского залива, нуждающиеся в газе, и на восток от страны — в такие страны, как Пакистан и другие", — сказал Асадзаде.

Он отметил, что в этой сфере Иран может предложить различные модели работы с РФ — своп, торговля или транзит.

"Мы стремимся к тому, чтобы это поскорее произошло. На данный момент потенциальный объем, который мы можем получать через одни только северные границы нашей страны — около 50 миллионов кубических метров газа в день", — подчеркнул замминистра нефти Ирана. Иран заявил о расширении сотрудничества в Россией в сфере энергетики

По его словам, учитывая сложившуюся обстановку в мире, для России Иран предстает страной, которая располагает большими возможностями транзита и отличными геополитическими позициями в регионе Ближнего и Среднего Востока. Если РФ и Иран достигнут соглашения по поставкам в нефтегазовой сфере, то это, как считает Асадзаде, станет выгодной для обеих сторон сделкой.

Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации.