БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь текущего года до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге.

"Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 миллиарда кубометров, в 2022 году — почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России — 20% в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17% этого года — это 15 миллиардов кубометров", — ответил он на вопрос о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.