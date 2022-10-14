КАИР, 14 окт — ПРАЙМ. Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил в интервью агентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. Новак предупредил об обратном эффекте потолка цен на газ

По его словам, нереализованный "Южный поток", который был свернут и позже превратился в "Турецкий поток", был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 миллиарда кубометров газа.

"Если будет спрос, то эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию", — заявил Новак.

Он подчеркнул, что у РФ и Турции "крайне хорошие" отношения в сфере энергетики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.