БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба в Турции. В Иране рассказали о просьбах некоторых стран о поставках газа

"У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу — это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", — ответил он на вопрос, который, в частности, касался обсуждения создания в Турции газового хаба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.

Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.