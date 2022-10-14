КАИР, 14 окт — ПРАЙМ. Высокие цены на газ не в интересах Москвы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу. Новак ожидает роста российского экспорта нефти по итогам года

"Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", — сказал Новак. Он указал, что проблема с поставками газа в европейские страны искусственно создана политиками ЕС.

Текущие цены на газ в Европе в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне. Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Средняя за сентябрь расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE, составила 2093 доллара. В августе показатель и вовсе оказался рекордным за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигнув 2450 долларов. В октябре котировки просели до примерно 1500 долларов.