МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Одна из веток газопровода "Северный поток — 2" находится в рабочем состоянии, однако решений о ее запуске не принимали и вряд ли примут, заявил президент России Владимир Путин.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках "Российской энергетической недели" сообщил, что вторая нитка "Северного потока – 2" могла получить повреждения, но в ней точно нет утечек газа.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.