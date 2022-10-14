Новак спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе в ближайшей перспективе
НОВАК: МЫ НЕ ВИДИМ ПЕРСПЕКТИВ ВОЗВРАТА ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ К ПРЕЖНИМ УРОВНЯМ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
https://1prime.ru/gas/20221014/838469398.html
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НОВАК: МЫ НЕ ВИДИМ ПЕРСПЕКТИВ ВОЗВРАТА ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ К ПРЕЖНИМ УРОВНЯМ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
https://1prime.ru/gas/20221014/838469398.html
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