2022-10-14T16:07:25+03:00

2022-10-14T16:07:25+03:00

2022-10-14T16:07:25+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221014/838469398.html

Новак спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

НОВАК: МЫ НЕ ВИДИМ ПЕРСПЕКТИВ ВОЗВРАТА ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ К ПРЕЖНИМ УРОВНЯМ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПРАЙМ, 14.10.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60